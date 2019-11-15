Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı
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Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı

Son dakika: Bakırköy'de eşi ve çocuğuyla birlikte cesedi bulunan Bahattin Delen'in telefonunda yakınına göndermek için hazırladığı bir mesaja ulaşıldı. Mesajda "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" ifadeleri yer aldı. Öte yandan yapılan incelemelerde aile bireylerinin kanında öldürücü düzeyde siyanür tespit edildi.

15.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:04

'de evde ölü bulunan Bahattin Delen eşi Zübeyde Delen ve çocukları Ali Delen'in cenazesi Alibeyköy Gasilhanesi'ne getirildi. Bahattin Delen'in telefonunda, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" şeklinde mesaj olduğu öğrenildi.

AİLENİN ÖLÜM NEDENİ SİYANÜR

Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk incelemede Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve Ali Delen'de siyanür alımına bağlı değişimler dışında başlıca patolojik bulgu saptanamadığı belirtildi. Delen ailesine yapılan kan testinde, öldürücü düzeyde siyanür tespit edildiği kaydedildi.

"ÖNCE EŞİMİ VE ÇOCUĞUMU ZEHİRLEYİP..."

Baba Bahattin Delen'in telefonunda yapılan inceleme ise bir yakınına hitaben yazdığı ancak gönderilmeyen kayıtlı mesajda "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" yazdığı belirlendi.

Öte yandan cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak, Alibeyköy Gasilhanesi'ne götürüldüi. Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi'nde aynı aileden 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede siyanürle intihar ihtimali üzerinde durdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aile babası Bahattin Delen'in ekonomik sıkıntılar nedeniyle girdiği buhran sonucu ailesine kıydıktan sonra intihar ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı
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HABER YORUMLARI (14)

  • HÜSEYİN İÇER:
    mevzu siyanürün satışı değil, mevzu bu insanların neden bu hale geldiği araştırılsın.
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  • CEM:
    Sivri zekalı yorumcular, eşini çocuğunu öldüren KATİLdir. Asgari ücrete şuna buna bağlayıp meşrulaştırmayın.
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  • KATİLE ACIYAN ADAM:
    Kendisi de intihar ettiyse lafımız olmaz hatta başımızın üstünde yeri var. Adam için üzülürüz bile, kadın ve çocuğun katili olduğunu farkeden azdır. Garip bir milletiz vesselam...
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  • DADAŞ:
    ASGARİ ÜCRETLİ VERGİ ÖDESİN ÇALIŞAN ANNEYE DESTEK VERİLSİN İNSANLAR AY SONUNU GETİREMESİN BANKA KREDİ BORCU DERKEN KİMSENİN HABERİ OLMADAN KARARAN HAYATLAR DAĞILAN YUVALAR AMA KİMİN UMURUNDA ALLAH BU MİLLETİN YARDIMCISI OLSUN
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  • VATANDAŞ:
    Allah yardım etsin kimse durduk yere ne kendini ne en sevdiklerini zehirler Allah kimseye vermesin çok zor bir durum . buradaki suçlu Devlet
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