Son dakika: Bakırköy'de siyanürle intihar eden Bahattin Delen'in telefonundaki mesaja ulaşıldı

15.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 15.11.2019 17:04

Bakırköy'de evde ölü bulunan Bahattin Delen eşi Zübeyde Delen ve çocukları Ali Delen'in cenazesi Alibeyköy Gasilhanesi'ne getirildi. Bahattin Delen'in telefonunda, "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" şeklinde mesaj olduğu öğrenildi.

AİLENİN ÖLÜM NEDENİ SİYANÜR

Adli Tıp Kurumu'ndaki ilk incelemede Bahattin Delen, Zübeyde Delen ve Ali Delen'de siyanür alımına bağlı değişimler dışında başlıca patolojik bulgu saptanamadığı belirtildi. Delen ailesine yapılan kan testinde, öldürücü düzeyde siyanür tespit edildiği kaydedildi.

"ÖNCE EŞİMİ VE ÇOCUĞUMU ZEHİRLEYİP..."

Baba Bahattin Delen'in telefonunda yapılan inceleme ise bir yakınına hitaben yazdığı ancak gönderilmeyen kayıtlı mesajda "Önce eşimi ve çocuğumu zehirleyip sonra kendim intihar edeceğim" yazdığı belirlendi.

Öte yandan cenazeler Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınarak, Alibeyköy Gasilhanesi'ne götürüldüi. Cenazelerin yarın öğle namazı sonrası Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlanacakları öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Bakırköy'de Osmaniye Mahallesi'nde aynı aileden 3 kişinin cesedine ulaşıldı. Polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede siyanürle intihar ihtimali üzerinde durdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aile babası Bahattin Delen'in ekonomik sıkıntılar nedeniyle girdiği buhran sonucu ailesine kıydıktan sonra intihar ettiğini açıkladı.

Kaynak: DHA