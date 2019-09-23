20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti

20 gün önce bebeğini kaybeden Seren Serengil, teknede bikinisiyle dans etti

Eylül ayının başında eşi Yaşar İpek'le yaşadığı sorunlardan dolayı 6 haftalık bebeğini kaybeden Seren Serengil, yaşadığı zor günleri atlatmak için tatile çıktı. Serengil'in teknede bikinili dans ettiği video ise dikkat çekti.

23.09.2019 14:26

Geçtiğimiz sene Mayıs ayında şarkıcı Yaşar İpek'le dünyaevine giren Seren Serengil, tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Tedavi sürecinde eşiyle evliliği krize giren Serengil, İpek'ten şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açtı. Eylül ayının başında 6 haftalık bebeğini düşüren Serengil'in Instagram hesabından teknede dans ettiği videoyu paylaştı.

BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Yaşar İpek'in Seren Serengil'i tüp bebek tedavisi sırasında "Mitokondri nakli" yaptırdığı gerekçesiyle suçlamış "Soyuma başka soy karışacak. Ben bu durumu kabul edemem" deyip boşanma gerekçesini açıklamıştı. İpek'in açıklamalarından sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Seren Serengil 6 haftalık bebeğini kaybetti.

TEKNEDE DANS ETTİ

Yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Serengil, tatile çıktı. Geçtiğimiz gün bikinili pozunu paylaşan Serengil, bu sefer de teknede dans ettiği görüntüleri paylaştı. Serengil, dans videosuna şu notu ekledi: "Pazar böyle tatlı kaçık arkadaşlarınızla. Bol neşeli enerji dolu geçsin bazen sevdiğiniz şarkıları avaz avaz dinlemek dans etmek çok iyi gelir dün beni çok neşelendirdiler bugün de sürprizleri varmış. Hepinizi öperim hayat kısa ve çok güzel, yaşayalım gitsin. Fon da en sevdiğim şarkı da çalıyor daha ne isterim."

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YORUMLAR (26)

  • HASAN:
    insanlığa zerre faydası olmadan, ülkeye vatana millete bir katkısı olmadan, herhangi bir vasfı olmayan 20 gün önce bebeğini kaybedip bunu yapacak kadarda duygusuz bir insan nasıl bu kadar lüks şatafat içinde yaşıyor üstelik gündem olabiliyor Allah bizi ıslah etsin
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  • ZEYNEP KAYA:
    Her serde var bir hayır gerçekten anlamıyorum resmen ağladım bebeğinizi kaybettiğiniz gün meğerse yalancının biriymişsiniz daha bir ay bile olmadı bebeğinizi kaybedeli Allah herşeyin hayırlısını verir o bebek için en iyisi bu demek çok mu anne olmak istiyorsun maddi durumun çok iyi yardıma sevgiye muhtaç o kadar kimsesiz cocuk var ki belki de Allah yüzden vermiyor sana önemli olan doğurmak değil
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  • EMRE:
    ACISI BÜYÜK, ALLAH YARDIM ETSİN. VİDEOYU İZLERKEN BENİM İÇİM SIZLADI, YAZIK ALLAH KİMSEYE TEKNEDE DANS EDEREK EVLAT ACISI YAŞATMASIN!
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  • YABANCİ ELLER:
    Yarasin seren hanim sefam olsun diyorsunuz yani ama bu nasil bebek kaybedipde ardindan oynamak annamadim. . . . .
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