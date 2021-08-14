Eşi yaralandı işini devraldı, yapamazsın diyenlere inat başardı
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Eşi yaralandı işini devraldı, yapamazsın diyenlere inat başardı

Eşi yaralandı işini devraldı, yapamazsın diyenlere inat başardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas'ın Zara ilçesinde eşinin ayağının kırılmasının ardından bıçağı eline alan Saliha Canruh, döner ustalarına taş çıkartıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde eşinin ayağının kırılmasının ardından bıçağı eline alan Saliha Canruh, döner ustalarına taş çıkartıyor.

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Saliha Canruh'un eşi bir kaza sonucu ayağını kırdı. Küçük bir işletemeye sahip olan Canruh çifti bu süreçte zor günler yaşadı. Kolları sıvayan Saliha Canruh, işletmede çalışmaya başlayarak döner kesmeyi öğrendi. Zamanla işinde ustalaşan ve işini seven Canruh, 7 yıldır dönercilik yapıyor. İlçenin tek kadın dönercisi olma özelliği taşıyan Saliha Canruh, kadınlara; "Kadın erkek eşittir, kadınlar yapabilir" diyor. Yapamazsın diyenlere inat 7 yıldır dönercilik yapan Canruh, işini büyütmek istiyor.

Görenler yadırgadı

İlçenin tek kadın döner ustası Saliha Canruh, "Bu işe ben 7 yıl önce başladım. Eşimin bacağı kırıldı çalışacak kimse yoku bende kendi başıma dönerimi kestim. 7 yıldır bu işi yapıyorum. İlk başlarda biraz zorlanıyordum ama şuan zorlanmıyorum kolaylıkla kesiyorum. Görenler ilk başlarda yadırgadılar ama zamanla alıştılar millet iyi müşterim güzel işimi yapıyorum. Mesleğimi çok seviyorum devam ettirmeyi düşünüyorum. İş yerimi büyütmeye de çalışıyorum, daha büyük bir iş yerim olsun istiyorum. Yapamazsın diyen çok oldu ama ben kimseye aldırmadım yaptım ve başardım. Kadın erkek eşittir, kadınlar yapabilir yapsınlar ben yapmalarını istiyorum. Çalışmak güzel bir şey kendi ekmeğini kazanmak güzel bir şey yapsınlar" dedi. - SİVAS

Eşi yaralandı işini devraldı, yapamazsın diyenlere inat başardı
Eşi yaralandı işini devraldı, yapamazsın diyenlere inat başardı
Eşi yaralandı işini devraldı, yapamazsın diyenlere inat başardı
Eşi yaralandı işini devraldı, yapamazsın diyenlere inat başardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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