Eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un adını Louvre Müzesi piramidine yazdılar

16.09.2019 11:30

Fransa'da kadın cinayetlerini protesto eden bir grup geçtiğimiz ay kocası tarafından öldürülen Emine Bulut'u unutmadı. Otuza yakın kadın hakları savunucusu dünyanın en ünlü müzelerinden Louvre piramidinin üzerine son zamanlarda kadın cinayetlerine kurban giden kişilerin isimlerini ve hikayelerini anlatan afişler yapıştırdı.



Müzeye asılan afişler arasında "ölmek istemiyorum" haykırışıyla Türkiye gündemine oturan Emine Bulut'un sözleri de vardı. Euronews.com'da Görüntüle