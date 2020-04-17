Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın, hayatını kaybetti
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Mersin, Tarsus, Güncel

Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın, hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde eşi tarafından çekiçle dövülüp komalık olan kadın, 2 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

17.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:34
Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın, hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi Fahrettinpaşa Mahallesi'nde yaşayan Z.D., dini nikahlı eşi Kısmet Demir'i (38) aralarında çıkan tartışma sonucu çekiçle vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın 2 gün sonra hayatını kaybetti.

ÇEKİÇLE BAŞINA DEFALARCA VURDU

Olay, Fahrettinpaşa Mahallesi 1442 Sokak no 18'de meydana geldi. İddiaya göre, Z.D.(48) adlı kişi 15 Nisan 2020 tarihinde dini nikahlı eşi Kısmet Demir'le tartıştı. Z.D. adlı şüpheli evdeki çekiçle eşinin çeşitli yerlerine ve başına defalarca vurdu.

2 GÜN YOĞUN BAKIMDA YAŞAM SAVAŞI VERDİ

Komşuların ara girmesiyle kurtarılan Kısmet Demir (39), çağrılan 112 Acil Servisi ile Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı. Komalık olan ve 2 gün yoğun bakım ünitesi yaşama savaşı veren 2 çocuk annesi Kısmet Demir, hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Kısmet Demir yarın toprağa verilecek.

BALDIZI OLAY SONRASI ŞÜPHELİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ

Olayın devamında ise bugün öğlen saatlerinde Z.D.'nin ikamet ettiği eve gelen baldız F.E.(29) evi kundaklayıp ateşe verip, kaçtı. Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi civarında yakalanan F.E. ablasının döven eniştesi Z.D. öfkesinde evi kundakladığını ifade etti. Olayın şüphelisi Z.D. polis ekipleri tarafından yakalandı.

Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın hayatını kaybetti
Eşi tarafından çekiçle komalık edilen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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