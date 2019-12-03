03.12.2019 09:45 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:31

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu iki grup birbirine girdi. Yenikent Mahallesi'nde yaşanan olayda, Suriye uyruklu iki kişi Fas uyruklu iki kişiye demir sopalarla saldırdı. Fas uyruklu bir kişi ağır yaralanırken, saldırganlar İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi.

DEMİR BORU İLE ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Olay, 30 Kasım saat 15.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Suriye uyruklu Abdullah Nasır ve Omar Muhammed ile Fas uyruklu Barzem Abdeljalil ve Bella Hammou Khalid arasında bir gece önce henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma araya giren komşular tarafından yatıştırıldı.

Olaya karışan 4 kişi, gündüz tekrar tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Suriye uyruklu iki kişi ellerindeki demir borularla, Fas uyruklu iki kişiyi öldüresiye dövdükten sonra olay yerinden kaçtı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Fas uyruklu Barzem Abdeljalil, komşuları tarafından bir döşeğin üzerine yatırılarak, sağlık ekiplerinin gelmesi beklendi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Barzem Abdeljalil'i ambulansla hastaneye kaldırırken, diğer Fas uyruklu Bella Hammou Khalid ayakta tedavi edildi.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Suriye uyruklu grubun, ellerindeki demir sopalarla Fas uyruklu gruba saldırdığı görülüyor.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan Suriye uyruklu Abdullah Abdullah Nasır ile Omar Muhammed'i kısa süre içerisinde yakaladı. İfadeleri alınan zanlılar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu