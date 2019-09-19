Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu
Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisiyle ayakta durmakta zorlanan gencin hali, yürekleri dağladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kıvranan geni hastaneye kaldırdı.
İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu iddia edilen gencin kendinden geçmiş hali kameralara yansıdı.
YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜ
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda çekilen görüntülerde, ayakta duramayan gencin önce bir arabanın üzerine uzanmaya çalıştığı daha sonra yerde kıvrandığı görülüyor. Gencin bu hali, görenlerin yüreklerini burktu.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.