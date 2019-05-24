İstanbul'da Korkutan Görüntü! Taksi, Yol Çökmesi Nedeniyle Oluşan Çukura Düştü

Esenyurt'ta bir ticari taksi şiddetli yağmur nedeniyle yol çöken yolda çukura düştü. Çökmenin olduğu çukurda mahsur kalan taksinin yardımına belediye ekipleri yetişti.

TAKSİNİN GEÇİŞİ SIRASINDA YOL ÇÖKTÜ

Akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan sokak başında ticari taksinin geçişi sırasında yolda çökme meydana geldi.

EKİPLER, ÇEKİÇ YARDIMI İLE TAKSİYİ ÇIKARDI

Taksinin ön tekerleri çöken yola saplandı. Çökmenin olduğu çukurda mahsur kalan taksinin yardımına belediye ekipleri yetişti. Olay yerine gelen ekipler, çekici yardımı ile mahsur kalan taksiyi çıkardı.

SOKAĞA GİRİŞ YAPARKEN BİR ANDA YOL ÇÖKTÜ

Yaşananları anlatan taksi sürücüsü İbrahim Kaya, sokağa giriş yaparken bir anda yolun çöktüğünü söyledi.

Kaynak: İHA