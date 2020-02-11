: Esenyurt'ta sevgilisi kadını bacağından vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

11.02.2020 12:57 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:04

Esenyurt'ta Ardıçlı Mahallesi'nde dün sevgilisini bacağından vurup kaçan ve polis tarafından kısa sürede yakalanan Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün sabah saatlerinde meydana gelmiş, Volkan D. kız arkadaşı Meltem Ç. bacağından vurduktan sonra bir süre başında beklemiş ve olay yerinden kaçmıştı. Volkan D. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Poliste birçok suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Volkan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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