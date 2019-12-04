Yeraltı kabloları patlayınca, vatandaş panik yaşadı
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen patlama olayı panik yaşanmasına neden oldu. Patlamalar, vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından durduruldu. Yer altı kablolarındaki patlama ve ardından dumanların çıkışı saniye saniye kaydedildi.
Esenyurt'ta yeraltı kablolarındaki patlama ve dumanların çıkması paniğe neden oldu. Yaşanan patlama ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi.
VATANDAŞ KORKTU, PANİĞE KAPILDI
Esenyurt Hürriyet Mahallesi Abanoz sokakta bulunan yer altı kablosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi ve dumanlar çıktı. Yaşanan olay sonrası paniğe kapılan vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedildi. Patlamalar ve duman ekiplerin çalışmasıyla durduruldu.