Esenyurt'ta İranlı adam ve çocukları dehşeti yaşadı
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Esenyurt, Polis

Esenyurt'ta İranlı adam ve çocukları dehşeti yaşadı

Esenyurt'ta İranlı adam ve çocukları dehşeti yaşadı İranlı adam çocuklarının gözü önünde evinde bıçaklandı Esenyurt'ta İranlı bir adam evinde çocuklarının gözü önünde bıçaklandı.

31.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:41
Esenyurt'ta İranlı adam ve çocukları dehşeti yaşadı

Esenyurt'ta İranlı adam ve çocukları dehşeti yaşadı

İranlı adam çocuklarının gözü önünde evinde bıçaklandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta İranlı bir adam evinde çocuklarının gözü önünde bıçaklandı. Çok kan kaybeden adam hastaneye kaldırılırken polis olayı gerçekleştirilen şüphelinin peşine düştü.

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı İranlı adam evindeyken yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir kişi tarafından bıçaklandı. Seslere çıkan apartman sakinleri omzundan bıçaklanan ve çok kan kaybeden adam için 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İran uyruklu adamı hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı öğrenilen şüpheli için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalama çalışması başlatıldı.

Çocukları bıçaklama sırasında evdeymiş

Olayın yaşandığı sırasında İranlı adamın eşi ve 2 küçük çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. Dehşeti yaşayan çocuklar şoka girerken adamın eşi ise uzun süre göz yaşı döktü. Yaralanan adamın hastanede tedavisi devam ediyor.

Esenyurt'ta İranlı adam ve çocukları dehşeti yaşadı

Kaynak: İHA

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Esenyurt'ta İranlı adam ve çocukları dehşeti yaşadı
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