Esenyurt'ta cezaevi firarisi polisle çatıştı: 2 yaralı

13.10.2019 00:25

İstanbul Esenyurt'ta gasptan aranan 4 kişilik çete üyesiyle polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 1'i yaralı olmak üzere 4 çete üyesi polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılardan birinin cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Erzurum Kongre Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, organize suç çetesi üyesi olan ve 10 gün önce cezaevinden firar ettiği belirlenen Tolga K., bir araca silahla ateş açarak otomobiliyle kaçmaya çalıştı.

VURULARAK YAKALANDI

Ancak o sırada bölgede denetimlerde bulunan polis ekipleri ile karşı karşıya geldi. Sıkışınca otomobili polisin üzerine süren Tolga K., araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Polis alarma geçerken, bölgeye zırhlı araçlarla özel harekat polisleri sevk edildi. Tolga K., sokak üzerinde polisle girdiği çatışmada vurularak yaralandı.

BERBERE KURŞUN İSABET ETTİ

Çatışma sırasında sokakta bulunan berber çalışanına da kurşun isabet etti. Tolga K. ile berber çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Berber çalışanının hafif yaralı olduğu öğrenildi. Tolga K.'nin polis eşliliğindeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA