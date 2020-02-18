: Esenyurt'ta bir okuldaki taciz iddiasını haber yapmak isteyen Kanal D muhabiri gözaltına alındı

18.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:55

İstanbul Esenyurt'ta bir okuldaki taciz iddiası üzerine veliler eylem yaptı. Eylem üzerine okul yönetiminin çağırdığı polis, Kanal D Muhabiri Şevval Şirin'i gözaltına aldı. Bir odada bekletilen Kanal D Muhabiri Şevval Şirin, polislerden şikayetçi oldu ancak emniyet yetkililerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada olayın bir gözaltı vakası olmadığı ve Şirin'in şu anda gözaltında bulunmadığı belirtildi.

Gerilim Esenyurt'taki bir okulda taciz iddiasıyla başladı. İddia kısa süre içinde bütün okulda duyuldu. Veliler de görevli memuru protesto etmek için okul önünde toplandı. Soruşturma kapsamında tacizci memur tutuklandı.

MUHABİRE ORANTISIZ ŞİDDET

Ama velilerin isyanı büyüktü. Çünkü iddiaya göre bu ilk değildi, daha önce bir çocuk daha tacize uğramıştı. Kanal D Muhabiri Şevval Şirin de iddiaları okul müdürüne sormak istedi ancak polisin orantısız şiddetiyle karşılaştı.

EMNİYET YETKİLİLERİ YALANLADI

Kanal D Muhabiri Şevval Şirin, iki kadın polis tarafından önce gözaltına alındı. Sonra okulun içine götürüldü ve mahkeme kararı olmaksızın cep telefonuna el konularak bir odada tutuldu. Kısa süre sonra ise emniyet yetkilileri Kanal D Muhabirinin gözaltında olmadığını açıkladı. Şevval Şirin ise polislerden şikayetçi oldu. Bunun üzerine iki kadın polis de muhabir tarafından darp edildiğini öne sürdü.

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