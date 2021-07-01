Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı
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Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı

Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.

Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı. Sevgilisinin silahını alarak kendisini ve sevgilisini öldüreceğini söyleyen kadın, polisi harekete geçirdi. Olay yerine özel harekat ve müzakereci polisler sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Esenyurt'ta bir kadın, kendisinden ayrılmak isteyen bekçi sevgilisini rehin aldı - Haberler
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