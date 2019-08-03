Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangınla çok sayıda kişi apartmanda mahsur...

Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangınla çok sayıda kişi apartmanda mahsur...

Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangınla çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı.

3.08.2019 16:08
Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangınla çok sayıda kişi apartmanda mahsur...

Esenyurt'ta 6 katlı bir binanın elektrik panosunda çıkan yangınla çok sayıda kişi apartmanda mahsur kaldı. Dumanların kapladığı binada mahsur kalanlar balkon ve camlardan aşağı inmeye çalıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken dumanların kapladığı binada mahsur kalan vatandaşları merdivenle indirme çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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