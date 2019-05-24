Evini Su Basan Öfkeli Vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nde İntihar Girişiminde Bulundu
Esenyurt Belediyesi'ne giren bıçaklı kişi, çevreye tehditler savurarak intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen öfkeli şahsın evini sürekli su basması nedeniyle belediyeyi bastığı öğrenildi.
Esenyurt'ta evini su bastığını ileri süren bir kişi, bıçakla belediye binasına girerek intihar edeceğini söyledi. Polisin ikna ettiği adam gözaltına alınarak ifade için karakola götürüldü.
EVİNİ SÜREKLİ SU BASIYORMUŞ
Sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla Esenyurt Belediyesi'ne geldi. Evinin yapımı sırasında yanlış bağlantı yüzünden sürekli evine su bastığı öğrenilen adam, boğazına bıçağı dayayarak intihar etmek istediği söyledi.
İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ
Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şahıs yaklaşık 1 saat boyunca bıçağı elinden bırakmadı. Bir süre sonra ikna olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından otopark kapısından çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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İmamoğlu süper güçleri ile her sorunu çözer...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mutlu musun CHP..Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aybı belediyeye verirseniz oyunuzu sonuç bu partizanlık yapmayın ne olsa size müstehak noktaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Her gun bir kaç olay yaşanıyor esenyurtta. Medya kuruluşları artik esenyurtta buro ve şube açmış lar. Ya Esenyurt ve adana her gün haberlerde. Esenyurttu 15 yildir yediler. Arsa toprak kalmadı. Nüfus 1.5 milyon olan ilçe mi olur. Sokakta yuruyemezsinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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O bölgede çok su döküyolar abi, Belediyeyi tabiki su basar abiCevap Yaz Yayından Kaldır