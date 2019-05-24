Evini Su Basan Öfkeli Vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nde İntihar Girişiminde Bulundu

Evini Su Basan Öfkeli Vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nde İntihar Girişiminde Bulundu

Esenyurt Belediyesi'ne giren bıçaklı kişi, çevreye tehditler savurarak intihar girişiminde bulundu. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen öfkeli şahsın evini sürekli su basması nedeniyle belediyeyi bastığı öğrenildi.

Esenyurt'ta evini su bastığını ileri süren bir kişi, bıçakla belediye binasına girerek intihar edeceğini söyledi. Polisin ikna ettiği adam gözaltına alınarak ifade için karakola götürüldü.

EVİNİ SÜREKLİ SU BASIYORMUŞ

Sabah saatlerinde ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi elindeki bıçakla Esenyurt Belediyesi'ne geldi. Evinin yapımı sırasında yanlış bağlantı yüzünden sürekli evine su bastığı öğrenilen adam, boğazına bıçağı dayayarak intihar etmek istediği söyledi.

İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı şahıs yaklaşık 1 saat boyunca bıçağı elinden bırakmadı. Bir süre sonra ikna olduğu öğrenilen şahıs polis tarafından otopark kapısından çıkartılarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Evini Su Basan Öfkeli Vatandaş, Esenyurt Belediyesi'nde İntihar Girişiminde Bulundu
Kaynak: İHA
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YORUMLAR (28)

  • VATANDAŞ:
    aybı belediyeye verirseniz oyunuzu sonuç bu partizanlık yapmayın ne olsa size müstehak nokta
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  • PES:
    Her gun bir kaç olay yaşanıyor esenyurtta. Medya kuruluşları artik esenyurtta buro ve şube açmış lar. Ya Esenyurt ve adana her gün haberlerde. Esenyurttu 15 yildir yediler. Arsa toprak kalmadı. Nüfus 1.5 milyon olan ilçe mi olur. Sokakta yuruyemezsin
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