Esenler'de Kendini Yakan Genç, Hayatını Kaybetti

Esenler Kazım Karabekir Mahallesinde, ailesi ile yaşayan 24 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yakarak yaşamına son verdi.

YANICI MADDEYİ ÜZERİNE DÖKTÜ

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi 1004 Sokakta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın giriş katında ailesiyle birlikte oturan Mustafa Erik eve geldi. İçeri giren Erik, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanında getirdiği bidonda bulunan yanıcı maddeyi üzerine dökerek kendisini ateşe verdi.

BATTANİYE İLE YANMASINI ENGELLEDİLER

Alevler içinde kalan Erik'e ilk müdahale evde bulunan yakınları tarafından yapıldı. Battaniye ile Erik'in yanmasını engelleyen aile evde çıkan yangına ise engel olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, kendini yakmaya çalışan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA