Hayvanat Bahçesinde Eşeği "Zebra" Gibi Göstermek İçin Boyadılar
Kahire'de hayvanat bahçesinin zebra gibi görünmesi için eşeği boyadığı ortaya çıktı.
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir hayvanat bahçesindeki eşek "zebra" gibi görünmesi için boyandı. Olay 18 yaşındaki bir öğrenci olan Mahmud Serhani tarafından fark edildi.
EŞEĞİ ZEBRA GİBİ GÖRÜNMESİ İÇİN BOYADILAR
Serhani, "zebranın yanlarına geldiğini", ancak eşeğe ilk bakışında eşeğin "zebra olmadığını anladığını" aktardı. Mısırlı öğrencinin internette paylaştığı fotoğraf hızla yayıldı.
VETERİNERLER OLAYI DOĞRULADI
Hayvanat bahçesinin davranışı tepki çekerken, veterinerler olayı doğruladı. Benzer bir olay 2009 yılında Gazze'de yaşanmıştı. İki zebrası yaşamını yitiren bir hayvanat bahçesi, zebra gibi görünmesi için eşekleri boyamıştı.
Gazze'deki hayvanat bahçesi, "çocukların farkı anlamadığını ve zebra gördükleri için mutlu olduğunu" açıklamıştı.
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Eşek yine eşek yaniCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ekmek satisini askiya alin 2 ekmek alandan 3 ekmek parasi alin kampanyasi hayirli olsunCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne yapsinlar olmayinca.olsa bu yola basvururlarmiCevap Yaz Yayından Kaldır
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KAYSERİLİ OLMASIN BUNLARCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bizim burada şahini doğana benzetmeye çalışır tofaşcılarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır