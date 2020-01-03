Komşusunun eşeğine tecavüz eden adama 300 lira para cezası verildi
Eskişehir'de komşusuna ait eşeğe tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan adam, 300 lira para cezasına çarptırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıılıca mahallesinde hayvancılık yapan N.B, geçen yıl şubat ayında, komşusu M.K'nin, eşeğine tecavüz ettiğini iddia ederek, savcılığa şikayetçi oldu. Çektiği cep telefonu görüntülerini de delil olarak verdi.
300 LİRA PARA CEZASI VERİLDİ
Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.K. suçlamayı kabul etti. Savcılık, M.K. hakkında 'işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme' suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Eskişehir 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın karar duruşmasına tutuksuz sanık M.K. ve şikayetçi olan N.B. katılmadı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme, sanığı, 'işe yaramayacak hale getirme ve değerini düşürme' suçundan beraat ettirerek, eşekle ilişkide bulunduğu için 300 lira para cezası verdi.
MAHKEME BERAATINA KARAR VERDİ
Mahkeme kararında, "Sanığın, müştekinin eşeği ile cinsel ilişkide bulunmak şeklindeki eyleminin sonucunda, eşeğin değerinde bir azalma oluşmayacağından ve eşeğin işe yaramayacak hale gelmesi de mümkün olmadığından, atılı suçu işlemediği sabit görüldüğünden beraatına karar verildi. Eşekle cinsel ilişkide bulunmak eylemi 199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14/c maddesi delaletiyle, aynı kanunun 28/1-K maddesinde düzenlenen kabahat filini oluşturduğundan sanığın 300 lira idari para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.
Haber Videosu: Komşusunun eşeğine tecavüz eden adama 300 lira para cezası verildi
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ŞİMDİ NE PİŞMAN OLMUSTUR, KEŞKE GENEL EVE GİTSEYDİM FLAN :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu kararda kısasa kısas gerekir. . . Eşekte hakkını almalı. . . Bunun yasası böyle olmalı. . hak yerini bulsunCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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YERE BAKMA CEVAAAAB TüüüüüüüüüüLLLLLLLNAAAAAYYYYCevap Yaz Yayından Kaldır
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burası eskişehir abiiiiiCevap Yaz Yayından Kaldır
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Vaaay Eskişehir vayAdana''lılar bile size yetişemezCevap Yaz Yayından Kaldır
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Çok komik bir adalet sistemi türkiyede yazık kendi cebinizi doldurmak için kanun çıkarmaya devamCevap Yaz Yayından Kaldır
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memlekete bak ya ne güzel dimi harika bir yargımız varCevap Yaz Yayından Kaldır