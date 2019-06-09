Vicdansız sürücü eşeğe çarpıp, yaralı halde yol kenarında bıraktı

Muğla'nın Datça ilçesinde Kimliği belirlenemeyen sürücü, yol kenarında başıboş dolaşan eşeğe aracıyla çarptı. Durmayan sürücü, yaralı eşeği kaza yerinde bırakıp, gitti.

Yaralı eşeği görenlerin ihbarıyla jandarma ekipleri, olay yerine geldi. Eşeğin kırık olduğu anlaşılan bacakları bandajla sarılıp, sabitlendi. Su verilip, yaralı hayvanın rahatlaması sağlandı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Eşek, daha sonra olay yerine çağrılan Datça Belediyesi ekiplerine teslim edildi ve tedaviye alındı. Eşeğe çarpıp, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA