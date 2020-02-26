Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

26.02.2020 23:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 00:07

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit oldu.

KAHRAMANMARAŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Kahramanmaraşlı Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş, Barışı Destekleme Harekatı kapsamında Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit oldu. Piyade Uzman Çavuş Baykuş'un şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi'nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş'a, Dulkadiroğlu ilçesi Yeneşehir Mahallesi'ndeki ikamet eden baba Ali ve anne Zeynep Baykuş'a bildirildi. Şehidin naaşının yarın memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi beklendiği aktarıldı.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

Samsun Valiliği tarafından Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Samsunlu Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un şehit olduğu duyuruldu. Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA