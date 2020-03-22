Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından gelen bir Suriye vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini, konuya ilişkin tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.
22.03.2020 23:00 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:22
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasını açıklandı. Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre, Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülkeye yurt dışından dönen bir yolcuda koronavirüs tespit edildiğini bildirdi.
Açıklamada, koronavirüs salgınına ilişkin tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.
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Kaynak: AA