Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in 16 yaşındaki kızına aşk mesajları gönderen Yezin adlı Suriyeli asker kayıplara karıştı. Askere ne olduğu bilinmiyor.

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
28.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:29

Suriye Arap Ordusu'nda görev yapan Yezin Sultani isimli asker, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in kızı Zeynüşşam'a sosyal medya hesabından "aşk ilanı" yaptı.

Esed'in 16 yaşındaki kızına "Seni seviyorum, ben seninim, sen de benimsin" şeklinde mesaj gönderen asker, paylaştığı videolardan kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı

"SENİN İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM"

Independent'ın aktardığına göre, Yezin Sultani'nin bir başka videoda ise "Senin için her şeyi yapacağım, yakın da olsa uzak da olsa senden vazgeçmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ASKERE NE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Esad'ın kızıyla evlenmek isteyen Sultani'ye ne olduğu henüz bilinmiyor. Yerel bir televizyona konuşan arkadaşı, Yezin'in Suriyeli güvenlik güçleri tarafından tutuklandığını öne sürdü.

Manşet

Haberler

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak Haber
Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu Haber
Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı Haber
Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor Haber
Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi Haber
YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım Haber
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Libya ordusu: Sirte ve Cufra'yı paralı askerlerden temizlemek zorunluluk oldu
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, MKE Ankaragücü maçı öncesinde YKS'ye girdi
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Av yasağı nedeniyle tezgahları kültür balıkları süslüyor
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Ceza yazılan vatandaş, polis ile maske tartışmasını sosyal medyadan canlı yayınladı
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Emre Belözoğlu, Gökhan Töre'nin kendisine dirsek atmadığını itiraf etti
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Üniversite sınavına hazırlandığı söyleyen Merve Boluğur, YKS sırasında fotoğraf paylaştı
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlerle çıkan silahlı çatışma sonucu bir askerimiz şehit oldu
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
Arkadaşlarıyla otururken üzerine su deposu düşen genç, toprağa verildi
Arkadaşlarıyla otururken üzerine su deposu düşen genç, toprağa verildi
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
YKS'de soruların fotoğrafını çeken ve sosyal medyada paylaşan kişi gözaltına alındı
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Alkollü sürücü, kendisine müdahale edenlerden helallik istedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Varank Adnan Menderes
Magazin Sibel Can Cenk Eren Hülya Avşar Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Adem Büyük Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Su Balık İzmir Ankara
Şu an buradasınız: Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.6.2020 14:30:50. #1.14#
title