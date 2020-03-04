Esed'i destekleyen Rusya, Bahar Kalkanı'ndan rahatsız: Uluslararası hukuku ihlal etti

04.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:54

Suriye'de, Rusya'nın desteklediği Esed rejimine bağlı güçler, TSK konvoyuna havadan saldırdı. Hain saldırıda 33 askerimiz şehit düştü. Türkiye, saldırılara anında karşılık verince yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi ancak devam eden çatışmalarda bir askerimiz daha şehit düştü.

Türkiye, 34 şehidinin ardından Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında son 24 saatte; 1 uçak, 1 İHA, 6 tank, 5 obüs/ÇNRA, 2 hava savunma füze sistemi, 3 zırhlı muharebe aracı, 5 silahlı pikap, 6 askeri araç ve 1 mühimmat deposu imha edildi, 327 Rejim askeri de etkisiz hale getirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından ise konuyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi ve Türkiye'ye karşı küstah ifadeler kullanıldı.

"TÜRKİYE TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

Reuters haber ajansı tarafından servis edilen haberde, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye İdlib'de asker sayısını artırarak uluslararası hukuku ihlal etti ve çatışmadan arındırılmış bölge oluşturulması anlaşması çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirmedi" sözlerine yer verilirken, İdlib'de "muhalif grupların" mevzileriyle Türkiye'nin mevzilerinin içiçe konumda olduğu da belirtildi.

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