İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı
İstanbul'da kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada kısa sürede yayılan bir kurdun görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Dört duvar arasında tutulan ve huzursuz olduğu gözlenen kurt, aynı hat üzerinde dönüp durarak yerde sonsuzluk işareti oluşturdu.
İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kurdun görüntüsü tepkilere neden oldu. Sürekli aynı hat üzerinde dönüp duran kurt, ayak izleri ile yerde sonsuzluk işareti yapıyor.
İstanbul Çekmeköy'de faaliyet gösteren özel bir hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
TOPRAKTA SONSUZLUK İŞARETİ OLUŞTURDU
Küçük kapalı bir alanda tutulan bir vahşi kurdun sürekli aynı yerde dolaşıp, toprakta sonsuzluk işareti oluşturması tepkilere neden oldu.
Videoya yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcısı hayvanların kapalı alanlardan çıkarılıp doğal ortamlarına bırakılmasını talep etti.