İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı
Haberler » Güncel » İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı - Haber

İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

İstanbul'da kaydedildiği iddia edilen ve sosyal medyada kısa sürede yayılan bir kurdun görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Dört duvar arasında tutulan ve huzursuz olduğu gözlenen kurt, aynı hat üzerinde dönüp durarak yerde sonsuzluk işareti oluşturdu.

23.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:50
İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı

'da bir hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kurdun görüntüsü tepkilere neden oldu. Sürekli aynı hat üzerinde dönüp duran kurt, ayak izleri ile yerde sonsuzluk işareti yapıyor.

İstanbul 'de faaliyet gösteren özel bir hayvanat bahçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

TOPRAKTA SONSUZLUK İŞARETİ OLUŞTURDU

Küçük kapalı bir alanda tutulan bir vahşi kurdun sürekli aynı yerde dolaşıp, toprakta sonsuzluk işareti oluşturması tepkilere neden oldu.

Videoya yorum yapan birçok sosyal medya kullanıcısı hayvanların kapalı alanlardan çıkarılıp doğal ortamlarına bırakılmasını talep etti.


Haber Videosu

: İstanbul'da esaret altındaki kurdun inanılmaz görüntüsü! Ayak iziyle sonsuzluk işareti yaptı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler