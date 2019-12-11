Esad'dan Erdoğan'la görüşme ihtimali sorusuna yanıt: Bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam gurur...

11.12.2019 05:15 | Son Güncelleme: 11.12.2019 05:15

İtalya Devlet Televizyonu Rai'ye mülakat veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, gelecekte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme ihtimaliyle ilgili bir soruya, "Bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam. Bu türden fırsatçı İslamcılarla iş yapmaktan tiksinirim" yanıtını verdi. Esad, "Mesele benim duygularım değil, Suriye'nin çıkarları. Bu yüzden çıkarlarımız nereye gitmemi gerektirirse oraya giderim" dedi.

Rai'nin eski başkanlarından olan ve halen kurum içinde yönetim kademesinde bulunan Monica Maggioni tarafından 26 Kasım'da yapılan söyleşi gecikmeli olarak Rai'nin internet sitesinde yayımlandı.

2 Aralık'ta yayımlanması planlanan ancak kesin olarak bilinmeyen nedenlerle yayına verilmeyen söyleşinin, Suriye yönetiminin Rai'ye rest çekmesi üzerine internette yayımlandığı iddia edildi.

Beşar Esad'ın ofisi tarafından 7 Aralık'ta sosyal medyada yayımlanan mesajda, Rai'nin "söyleşiyi yayımlamayı reddetmeyi sürdürmesi halinde" kendilerinin 9 Aralık akşamı söyleşiyi yayımlayacağı uyarısı yapıldı. Bu mesajın ardından Suriye yönetimi söyleşi videosu ve metnini, sosyal medya ve SANA ajansı üzerinden yayımladı. Rai de söyleşiyi daha sonra internet sitesine koydu.

Yaklaşık 20 dakikalık söyleşide Beşar Esad, "Uzun vadede Sayın Erdoğan ile görüşme planı olabilir mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Eğer bir gün bunu yapmak zorunda kalırsam bundan gurur duymam. Bu türden fırsatçı İslamcılarla masaya oturmaktan tiksinirim. Müslüman demiyorum, İslamcı diyorum - bu başka bir terim, siyasi bir terim. Ama ben hep şunu söylerim: benim görevim yaptıklarımdan mutlu olmak ya da olmamak değil. Mesele benim duygularım değil, Suriye'nin çıkarları. Bu yüzden çıkarlarımız nereye gerektirirse giderim."

Esad, Suriye'deki mevcut durumla ilgili bir soruyu yanıtlarken de "Suriye ordusu son birkaç yıldır ilerleme kaydetti ve birçok bölgeyi teröristlerden temizledi. Türklerin desteklediği El Nusra'nın bulunduğu İdlib ise hala duruyor, Türklerin geçen ay topraklarımızı işgal ettiği Suriye'nin kuzey bölgeleri de duruyor" dedi.

Esad, ülkedeki siyasi durumun "dahil olan aktör sayısının artması nedeniyle gittikçe karmaşıklaştığını" da söyledi.

"Türk işgali, Suriye'nin bütünlüğü ve egemenliğine aykırıdır" diyen Esad, Rusya'nın pozisyonunun da bu yönde olduğunu belirtti.

Avrupa'ya terörü destekleme suçlaması

Esad ayrıca Türkiye'nin yanı sıra ABD ve Avrupa'yı da "teröristlere destek vermekle" suçladı. Mülteciler, yabancı savaşçılar ve Avrupa'nın bunlarla ilgili kaygısı hakkındaki bir soruya cevap verirken şunları söyledi:

"Bu sorunu kim yarattı? Neden Avrupa'da mülteciler var? Bu basit bir soru: Avrupa'nın ve tabii ABD ve Türkiye'nin, diğerlerinin desteklediği terör yüzünden. Avrupa, Suriye'de kaos yaratmada baş oyuncuydu. Ne ekerseniz onu biçersiniz."

Esad, Avrupa'nın Suriye'deki savaşının en başından beri "açıkça teröristleri desteklediğini", Fransa gibi bazı ülkelerin silah gönderdiğini söyledi; "Bu kaosu onlar yarattılar" dedi.

İtalyan basınında yer alan kulis haberlerinde ise Maggioni'nin Esad söyleşisinden Rai CEO'su Fabrizio Salini'yi haberdar ettiği ancak söyleşinin Rai'nin herhangi bir kanalı tarafından talep edilmediği belirtiliyor.

İddialara göre söyleşi Rai'nin haber kanalı RaiNews24'ya önerildi ancak kanal yönetimi "Esad'ın zaten bilinen görüşlerini tekrarladığı ve içeriğinin bir haber kanalına uygun olmadığı" gerekçesiyle söyleşiyi yayına almadı.

İtalya'da siyaset dünyasından da Rai'nin Esad söyleşisi vakasına açıklık getirilmesi talepleri geliyor.

Lig Partisi'nden milletvekili Massimiliano Capitanio, söyleşinin nasıl organize edildiği ve neden yayımlanmadığının netleştirilmesi talebiyle parlamentodaki Rai Denetleme Komisyonu'na bir soru önergesi vermeyi planladığını açıkladı.

5 Yıldız Hareketi'nden Senatör Alberto Airola da Monica Maggioni'den açıklama istedi.