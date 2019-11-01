Esed'den "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşür müsün?" sorusuna yanıt: Sonuç verecekse görüşürüm

01.11.2019 00:21

Suriye'de Rusya'nın desteğiyle gücünü koruyan Beşşar Esed, devlet televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Esed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme konusunda gelen soruya, "Ulusların çıkarları söz konusu olduğunda, kişisel duygularımızı bir kenara bırakmalıyız. Eğer bir araya gelmek sonuç verecekse, ulusların çıkarları için her şeyin yapılması gerektiğini söyleyebilirim." şeklinde cevap verdi.

"BAĞDADİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE İNANMIYORUZ"

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili konuşan Esed, "El Bağdadi'nin yok edilmesi konusunda Amerikan kurumlarıyla hiçbir temasımız olmadı. Daha da önemlisi, bu operasyonun gerçekten olup olmadığını bilmiyoruz." ifadelerini kullandı. Esed, ABD'nin henüz DAEŞ liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını belirterek, "Suriye'nin ABD'ye bu konuda yardımcı olduğu konusunda ise haberlerden öğrendik" dedi.

Esed, terör ideolojisi yaşadığı sürece Bağdadi ve diğer militanların ölümünün hiçbir şey değiştirmeyeceğinin altını çizdi.