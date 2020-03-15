Erzurumlu küçük Miray'ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti
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Erzurumlu küçük Miray'ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti

- Erzurumlu küçük Miray'ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti Erzurum'da küçük bir çocuğun korana virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.

15.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 12:02
Erzurumlu küçük Miray'ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti

- Erzurumlu küçük Miray'ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti

ERZURUM - Erzurum'da küçük bir çocuğun korana virüsüne karşı aldığı önlemler izleyenleri gülümsetti.

Erzurum'da isminin Miray olduğu öğrenilen minik kız Türkiye'de ve Dünya'da etkisini sürdüren Yeni Tip Korona Virüsüne karşı aldığı önlemleri Erzurum şivesiyle anlatması sosyal medyada ilgi çekiyor.

Video'da virüse karşı neler yapılması gerektiğini anlatan minik kız ellerin nasıl yıkanmasını anlatması izleyenlere tebessüm ettirdi. Küçük Miray ayrıca Çinlilerin ise ellerin nasıl yıkınması gerektiğini bilmediklerini söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede etkileşim alırken çok fazla kullanıcı tarafından beğenildi.

Erzurumlu küçük Miray'ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Erzurumlu küçük Miray'ın virüs önlemi izleyenleri gülümsetti

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