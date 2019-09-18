Erzurum Karayazı Belediyesine kayyum atandı

18.09.2019 12:00

Erzurum'da, Karayazı Belediyesine, Kaymakam Mesut Tabakcıoğlu, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.



Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, HDP'li Karayazı Belediye Başkanı Melike Göksu'nun, gözaltına alınması göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci Maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci Maddesi'ne istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırıldığı hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle