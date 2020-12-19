Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
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Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı

19.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:34

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı Ülke genelimde pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile birlikte Erzurum'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı

ERZURUM - Ülke genelimde pandemi tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlama ile birlikte Erzurum'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin giriş ve çıkışlarında denetim yapan polis ekipleri durdurdukları kamyonette çekim içim memleketi Erzurum'a gelen ünlü sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk'u görünce şaşırdı. İHA mikrofonundan hemşehrilerine selam gönderen sunucu tiyatro sanatçısı Konuk, "Uzaklardan bir hoş gelir sedası, Tey teyy diyen dadaşımın nidası. Erzurum'a geldik, Gönül Dağı'nı çekiyoruz. Erzurum bir başka ya. Güneşi bir başka. Zemherisi bir başka. Eeee memleketim. Gurur duyuyorum. Memleketin her yeri güzel ama. Gönül dağı buran başlayınca çok daha güzel' diye konuştu.

Taksi duraklarında müşteri bekleyen taksiciler ise müşteri olmasa da ihtiyaç için nöbette olduklarını söylediler.

Polis ekipler kavşaklarda yaptığı uygulamada araçları durdurarak izin belgesi olup olmadığını kontrol etti.

Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı
Kısıtlamada sokaklar boş kaldı, sinema sanatçısı Hacı Ali Konuk çekimler için geldiği Erzurum'a övgüler yağdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

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