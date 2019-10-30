Erzurum'da yoldan çıkan otomobil dereye uçtu: 3 ölü

30.10.2019 17:40

Erzurum'un Aşkale ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan bir otomobil dereye uçtu. Bataklığa saplanmış otomobilde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ KAZAYI FARK ETTİ

Aşkale ilçesine bağlı Çayköy yakınlarında meydana gelen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan otomobil, Serçeme köprüsünden bataklığa uçtu. Remzi Delibaş (70) yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobilde bulunan eşi Nevin Delibaş (57) ve kızı Derya Delibaş (29) hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde meydana geldiği belirtilen kaza akşam saatlerinde bölgede çalışan iş makinesi operatörü tarafından fark edilerek güvenlik güçlerine bildirildi. 112 ve itfaiye ekipleri bölgeye gelince bataklığa saplanmış otomobile ve içindeki 3 cansız bedene ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyet ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA