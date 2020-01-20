Aç kurtların çoban bekçi köpeğini parçaladığı anlar kamerada
Erzurum'da aç kalan kurtlar, kent merkezinde gözlerine kestirdikleri bekçi köpeğini parçalayıp yedi. Dehşete düşüren anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Erzurum'da kent merkezine inen kurt sürüsü, saldırdıkları bekçi köpeğini parçalayıp yedi. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezine inen kurtlar, tren raylarının kenarında bulunan bekçi köpeklerine saldırdı. Kurtlar ardından parçaladıkları köpeği yedi.
GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMADI
Köpekten geriye hiçbir şey kalmazken kurtların köpeğe saldırma anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
DİĞER KÖPEKLER ZOR KURTULDU
Öte yandan çevre de bulunan diğer köpekler ise son anda kurt sürüsünden kaçarak canlarını zor kurtardı.
Haber Videosu: Aç kurtların çoban bekçi köpeğini parçaladığı anlar kamerada
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Kurt çok savaşçı bi milletin sembolüdür. Yaşam alanları işgal edilen Kurtlar aç kalınca işte böyle yapar . şu köpeğin sonundan ders çıkarılması lağzımdı ama artık bütün köpekler için çok geç.Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Gelsin bir de Kangali yemeye kalksin. . .Cevap Yaz 1 8 Yayından Kaldır
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bütün kangalları rambo sanmayın. çok kangal da yiyor kurtlarYayından Kaldır
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Kangal kurtla teketekte baş belki edebilir ama kalabalık kurt sürüsü telef eder köpeğin göz göre göre parçalatma koçum2 Yayından Kaldır
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Güvenlik kamerası olduğu belli. Yani video ya çekilmemiş. İzleyince insanın içi gidiyor. Köpek yerine başka hayvan da olsa insan olanın içi gider. Ama yapacak bir şey yok. Sistem bunun üzerine. Etobur olan canlılara, ot yediremeyiz. Yok efendim '' köpeğe yardım etmedi, kurtlar ölsün, vs'' demenin hiçbir mantığı yok. Onların bu hale gelmesine biz sebep olduk. Yaşam alanı bırakmadık. Bu dünya sadece insanlar için değil. Bu görüntünün sebebi bizleriz.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Kurtlar ac mi kalsin, ? elbette yiyecek afiyet olsun2 3 Yayından Kaldır
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Kurda karşı belgeniz öyle mi, hamam böceğinden korkarlar, haberi okuyunca kurtar der klavyeciler sızıCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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YAZIKLAR olsun. . köpeği kurtarmak yerine videosunu çekmiş. . Bu sadık köpek belkide kendi köpeğiydi . .Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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MERTE CVP. . Siz beni aptal zannediyorsunuz . . inanınki benim doğup büyüdüğüm yabancı ülkedeki eğitimimi bilmiyorsunuz bilgi sayar mühendisi olmak üzereyim . yani bütün teknoloji ile bilğim var . . saygılarımla. . . . . . .2 1 Yayından Kaldır
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ASDAS”A CVP. . benim aklım gayet yerinde. . ama sizin değil sizin için bitmiş geçmiş eğer insan olsaydı böylemi düşünür dünüz. . diyelim sizin dediğiniz gibi oldu. o gibi yerlerde kurtlar çok olur. gece içeriye alması gerekmezmi o ben kimseyi yargılamıyorum. bu sade sizin düşünceniz. ben düşüncelerimle insanları zehirlemiyorum. allaha çok şükür yabancı ülkede büyüyen ve yüksek eğitim görmekte olan bir genç kız olarak beynimi azıcık değilde çok kullanıyorum. hayvanları sevdiğim için insanlarıda seviyorum. .2 1 Yayından Kaldır