Erzincan'ın yüzeyi buz tutan Ardıçlı Gölü'nde kış güzelliği
30.12.2020 13:09 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:12
Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.
Erzincan'da soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kaplanan Ardıçlı Gölü'nde güzel manzaralar oluştu.
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Beyaz örtüyle bütünleşen göl ve çevresinde seyrine doyumsuz manzaralar oluştu.
Ardıçlı Gölü'ndeki kış güzelliği, drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya