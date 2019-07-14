Erzincan'da İlk kez drone gören çocuklar, şaşkınlıklarını gizleyemediler

Erzincan'ın iliç ilçesi Yakuplu Köyü'nde hayatlarında ilk kez drone ile karşılaşan çocuklar sevinç ve heyecanı bir arada yaşadı.

Mangal kömürü üretimini haberleştirmek için bölgeye giden gazeteciler, kurdukları çadırlarda 8 ay yaşam süren aileleri haber yapmak istedi. Köylülerin yakın ilgisiyle karşılaşan gazetecilerin yanlarında getirdikleri drone çocukların ilgisini çekti.

MUTLULUĞU VE ŞAŞKINLIĞI BİR ARADA YAŞADILAR

Çocuklar, sorularıyla operatörden bilgi alırken, hem mutluluk hem de şaşkınlık yaşadı. Bazılarının televizyonlarda gördüğü çoğunluğunun ise uçak zannettiği drone'unun uçuşunu meraklı gözlerle izleyen çocuklar, adeta mutluluktan havaya zıpladı.

"UÇAK MI BU?"

6 yaşındaki çocuk Murat Akgün, 'Daha önce bunu hiç görmedim. Uçak mı bu' Nasıl uçuyor" diye sorarken daha önce sadece drone'u televizyonda gördüğünü ifade eden 6 yaşındaki Sıla Akgün ise 'Çok güzel, uçuyor. Bugün çok sevindik" diye konuştu.

Kaynak: DHA