Yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
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Yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu çevredekiler kurtardı, olayda 1 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Erzincan'da yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu çevredekiler kurtardı, olayda 1 itfaiye personeli dumandan etkilendi.

Demirkent Mahallesi'nde Nazım Alaylı'ya ait ahşap evin üst katından dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdikten sonra evde bulunan anne ve 3 çocuğunu dumanlar arasından çıkardı.

Durumları iyi olan anne ile çocukları, sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa alındı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale gelirken, 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Öte yandan ailenin yardım ve desteklerle geçimini sağladığı öğrenildi.

Yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
Yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
Yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı
Yangın çıkan evdeki anne ile 3 çocuğunu vatandaşlar kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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