Erzincan'da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı
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Erzincan'da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı

Erzincan'da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erzincan'da Kurban Bayramında 3 gün nöbetçi fırınlar açıklandı.

Erzincan'da Kurban Bayramında 3 gün nöbetçi fırınlar açıklandı.

Erzincan Belediyesince yapılan açıklamada nöbetçi fırınların listesi şu şekilde yer aldı:

"Bayramın 1. günü/ 20.07.2021 Salı

Geçit Ekmek Fırını- Geçit Mah.

Mevlana Ekmek Fırını- Halitpaşa Mah.

Yıldız Ekmek Fırını- Fatih Mah.

Sevcan Ekmek Fırını- Buğday Meydanı

Ertuş 2 Ekmek Fırını- Kırklar Cad.

İlk Yıldız Ekmek Fırını- 13 Şubat Cad.

Toklu Ekmek Fırını- Demirkent Mah.

Ekmekçim Fırını- Mimar Sinan Mah.

Bozoğlu Ekmek Fırını- Kavakyolu Mah.

Çötenoğlu Ekmek Fırını- Kızılay Mah.

Bayramın 2. günü/ 21.07.2021 Çarşamba

Osmanlı Fırını- Çukurkuyu Mah.

Eksaş Ekmek Fırını- İplik Fabrikası Cad.

Kök Ekmek Fırını- Keresteciler Sitesi

Erhan Ekmek Fırını- Akşemsettin Mah.

Eğinlioğlu Ekmek Fırını- Merkez Çarsısı

İkizler Fırını- Demirkent Mahallesi

Yıldız 1 Ekmek Fırını- Akşemsettin Mah.

Mis Ekmek Fırını- Adnan Menderes Cad.

Çorlu Ekmek Fırını- Yavuz Selim Mahallesi

Aydın Ekmek Fırını- Ordu Caddesi

Bayramın 3. günü/ 22.07.2021 Perşembe

Gül Ekmek Fırını- Ordu Caddesi

Merkez Ekmek Fırını- Milli Egemenlik Bulvarı

Gümüşhane Ekmek Fırını- Kavakyolu Mah.

Er Mercan Ekmek Fırını- Mimar Sinan Mahallesi

Ertuş 1 Ekmek Fırını- Buğday Meydanı

Can Mercan Ekmek Fırını- Kızılay Mahallesi

Ulalar Ekmek Fırını- Ulalar Mahallesi

Karadeniz Ekmek Fırını- Demirkent Mahallesi

Somuncu Baba Ekmek Fırını- Barbaros Mahallesi

Kardeşler Fırını- V.Recep Yazıcıoğlu Cad. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı - Haberler
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