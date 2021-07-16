Erzincan'da Kurban Bayramı süresince nöbetçi fırınlar açıklandı
Erzincan'da Kurban Bayramında 3 gün nöbetçi fırınlar açıklandı.
Erzincan'da Kurban Bayramında 3 gün nöbetçi fırınlar açıklandı.
Erzincan Belediyesince yapılan açıklamada nöbetçi fırınların listesi şu şekilde yer aldı:
"Bayramın 1. günü/ 20.07.2021 Salı
Geçit Ekmek Fırını- Geçit Mah.
Mevlana Ekmek Fırını- Halitpaşa Mah.
Yıldız Ekmek Fırını- Fatih Mah.
Sevcan Ekmek Fırını- Buğday Meydanı
Ertuş 2 Ekmek Fırını- Kırklar Cad.
İlk Yıldız Ekmek Fırını- 13 Şubat Cad.
Toklu Ekmek Fırını- Demirkent Mah.
Ekmekçim Fırını- Mimar Sinan Mah.
Bozoğlu Ekmek Fırını- Kavakyolu Mah.
Çötenoğlu Ekmek Fırını- Kızılay Mah.
Bayramın 2. günü/ 21.07.2021 Çarşamba
Osmanlı Fırını- Çukurkuyu Mah.
Eksaş Ekmek Fırını- İplik Fabrikası Cad.
Kök Ekmek Fırını- Keresteciler Sitesi
Erhan Ekmek Fırını- Akşemsettin Mah.
Eğinlioğlu Ekmek Fırını- Merkez Çarsısı
İkizler Fırını- Demirkent Mahallesi
Yıldız 1 Ekmek Fırını- Akşemsettin Mah.
Mis Ekmek Fırını- Adnan Menderes Cad.
Çorlu Ekmek Fırını- Yavuz Selim Mahallesi
Aydın Ekmek Fırını- Ordu Caddesi
Bayramın 3. günü/ 22.07.2021 Perşembe
Gül Ekmek Fırını- Ordu Caddesi
Merkez Ekmek Fırını- Milli Egemenlik Bulvarı
Gümüşhane Ekmek Fırını- Kavakyolu Mah.
Er Mercan Ekmek Fırını- Mimar Sinan Mahallesi
Ertuş 1 Ekmek Fırını- Buğday Meydanı
Can Mercan Ekmek Fırını- Kızılay Mahallesi
Ulalar Ekmek Fırını- Ulalar Mahallesi
Karadeniz Ekmek Fırını- Demirkent Mahallesi
Somuncu Baba Ekmek Fırını- Barbaros Mahallesi
Kardeşler Fırını- V.Recep Yazıcıoğlu Cad. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı