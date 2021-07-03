Erzincan'da izdihamlı emekli seçimi
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Erzincan'da izdihamlı emekli seçimi

Erzincan'da izdihamlı emekli seçimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Emekliler Derneği Erzincan Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunda izdiham yaşandı.

Emekliler Derneği Erzincan Şubesi 7. Olağan Genel Kurulunda izdiham yaşandı. İzdihamda bazı kadınlarında arada kalarak zor anlar yaşadıkları görüntülere yansıdı.

Türkiye Emekliler Derneği Erzincan Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Özel bir işletmenin salonunda yapılan genel kurul izdihama neden olurken zaman zaman da gergin anlar yaşandı.

Bazı seçmenlerin oy pusulalarının değiştirildiğinin iddia edildiği genel kurulda sık sık itirazlar divana sunuldu.

Genel kurulda gözlemci olarak göreve seçilen Selami Karasu, yapılan seçimlerin usulsüz olduğunu Divan Başkanlığına itiraz etmelerine rağmen kabul edilmediğini söyledi.

Türkiye Emekliler Derneği Erzincan şubesine başkan adayı olarak giren Çiğdem Duymaz'da, "Oy pusulaları dışarıda dağıtılmış ve insanlar izdiham bir şekilde içeriye alındı. Kimin nereye imza attığı belli değil kimin ne şekilde oy kullandığı belli değil. Bir arkadaşı yakaladık bunları bu zarfa neden koyuyorsun dedik herkes böyle yapıyor dedi. Şaibeli bir seçim bu konuda elimizden geleni gerekli mercilere yapacağız" diye konuştu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, yapılan seçimde her hangi bir usulsüzlüğün olmadığını kaydederek seçmenler ve adayların itirazlarını kabul etmedi.

Zaman zaman gerginliklerin devam ettiği genel kurulda kullanılan 498 oydan 248 seçmenin oyunu alan Ramiz Ağdaş Türkiye Emekliler Derneği Erzincan Şubesi Başkanı seçildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da izdihamlı emekli seçimi
Erzincan'da izdihamlı emekli seçimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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