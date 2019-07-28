Düğün yolunda kaza: 12 yaralı
Erzincan'ın Tercan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu aynı aileden 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.
Kurukol köyünden Tercan ilçe merkezine akrabalarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Gıyasettin Yılmaz (60) idaresindeki 24 FU 196 plakalı minibüs şarampole devrildi.
12 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü Yılmaz, Meryem Uzun (35) ile aynı aileden Lemiye (59), Ulviye (46), Fadime (43), Canpaşa (59), İsmail (50), Aynur (62), Cengizhan (11), Abdülmuttalip (5), Meryem Medine (2), Mustafa Eymen Yılmaz (2) yaralandı.Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
Yaralılardan İsmail Yılmaz ile Meryem Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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