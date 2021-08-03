Erzincan'da bir miktar Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
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Erzincan'da bir miktar Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

Erzincan'da bir miktar Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 37 kök Hint keneviri ile 126 gram kubar esrar ele geçirildi.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 37 kök Hint keneviri ile 126 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çayırlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, Çayırlı ilçesinde ikamet eden S.P'nin kendisine ait bahçe içerisine uyuşturucu madde imal etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi ektiği bilgisinin alınmasının ardından S.P'nin ev ve bahçesinde yapılan arama sonucunda 37 kök kenevir bitkisi ile 126 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen kenevir jandarma ekiplerince imha edilirken, S.P gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Erzincan'da bir miktar Hint keneviri ve esrar ele geçirildi - Haberler
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