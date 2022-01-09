Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu panikletti: Aman hocam

Televizyon programlarında tartışmaları ve hararetli açıklamaları ile tanınan Prof. Dr. Ersan Şen, Habertürk TV'de Serap Belet'in moderatörlüğü yaptığı Olaylar ve Görüşler programına konuk oldu.

Prof. Dr. Selami Kuran, Dr. Rezan Epözdemir ve Avukat Serkan Toper'in de konuk olarak bulunduğu programda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları tartışıldı.

"AMAN HOCAM"

Program sırasında ilginç bazı anlar da yaşandı. Konuşması sırasında Ersan Şen'in yaptığı iki elini birbirine vurma hareketi, konuklardan Hukukçu Rezan Epözdemir'i panikletti.

Kameralara yansımayan ancak sesinin duyulduğu harekete Epözdemir, "Aman hocam" tepkisinde bulundu.

Emre İliksiz Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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