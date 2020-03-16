Ermenistan, koronavirüs nedeniyle 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti Ermenistan hükümeti, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti. Ermenistan Sağlık Bakanı Ersen Torosyan ise, ülkede şimdiye 30 kişide virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 6 bin 516 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) Avrupa'da hızla yayılmaya devam ediyor. Ölümcül virüs nedeniyle İtalya, Slovakya ve Macaristan başta olmak üzere birçok ülke olağanüstü hal ilan ederken, Ermenistan hükümeti de virüsün yayılmasının önlemek amacıyla yeni bir karar aldı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Ermenistan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke genelinde 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti. Sağlık Bakanı Arsen Torosyan ise, ülkede şimdiye kadar 30 kişide virüsün tespit edildiğini, bunlardan birinin taburcu edildiğini söyledi.

130 KİŞİ TAHLİL İÇİN KARANTİNADA

Yerel basındaki haberlere göre, ülkede vaka sayısının artmasından endişe ediliyor. Başkent Erivan'a 20 kilometre mesafedeki Eçmiadzin kentinde 130 kişinin koronavirüs tahlili için karantinada tutulduğu aktarıldı.