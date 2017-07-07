Ermenistan'ın Azerbaycan'a Saldırısı

İstanbul'da bir grup, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını protesto etti.



İstanbul Türkiye-Azerbaycan Derneği (İSTAD) üyesi grup, Halkalı'da bulunan Zeynebiye Camisi önünde cuma namazı sonrası bir araya gelerek, sloganlar eşliğinde Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'ne yürüdü.



İSTAD Başkanı Sefer Karakoyunlu burada yaptığı açıklamada, bir süre önce Azerbaycan sınır bölgesinde Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından açılan ateş sunucu biri çocuk 2 kişinin şehit edildiğini anımsattı.



Bölgede barış ve istikrara ihtiyaç duyulan bir dönemde Ermenistan'ın ateşle oynadığını vurgulayan Karakoyunlu, "Bu durum karşısında Türk milletinin sabrı taşmak üzeredir. Ermenistan'ı ve bu haksızlığa çanak tutan karanlık güruhları şiddetle kınıyoruz. Bunu bilmelilerdir ki Türk milleti olarak Azerbaycan'ın yanındayız." dedi.



Karakoyunlu, daha büyük acıların yaşanmaması için bu durma derhal çözüm bulunması gerektiğini ifade ederek, "Bize soruyorlar, 'Türkiye neden mühürlü kapıları açmıyor?' diye. Biz de diyoruz ki 'Karabağ meselesi çözülmeden o kapılar açılmaz.' O kapıları açmaya kimsenin gücü kudreti de yetmez. Bölgeye barış ve istikrarın gelmesini istiyorsanız Azerbaycan topraklarını derhal kayıtsız şartsız terk edin. Çocuk katili Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.