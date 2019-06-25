Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Koçaryan için 3. tutuklama kararı
Anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçlanan ve daha önce iki kez göz altına alınan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Anayasal düzeni yıkmaya çalışmakla suçlanan ve daha önce iki kez göz altına alınan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın yeniden tutuklanmasına karar verildi.
Geçtiğimiz mayıs ayında kefaletle serbest bırakılan Koçaryan, Şubat 2008 seçimlerinde Serj Sarkisyan'ın göreve gelmesinden hemen sonra 1-2 Mart tarihlerinde çıkan protesto gösterilerinin sorumlusu olarak gösteriliyordu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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