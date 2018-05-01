Ermenistan'da 'Siyasi Tsunami'

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Paşinyan, Ermeni parlamentosunu ülkede çıkabilecek 'siyasi bir tsunami' konusunda uyardı.

Ermenistan'da, Serj Sarkisyan'ın istifası ile sonuçlanan ülke çapındaki protestolara liderlik eden muhalif Nikol Paşinyan, Ermeni parlamentosunu uyardı. Ermenistan halkının günlerce süren protestolarını hatırlatan Paşinyan, "Halk hareketinin size sunduğu toleransı zayıflık olarak yorumlamanız halinde, bunun sonuçlarının sizin beklediğiniz gibi olmayacağı konusunda sizi uyarıyorum" ifadelerini kullandı. Özelikle iktidar partisine hitap eden muhalif lider, "Çok geç olmadan aklınızı başınıza toplayın, yaptıklarınız ülkede siyasi bir tsunamiye yol açabilir" şeklinde konuştu.

Öte yandan Ermenistan iktidar partisi, Paşinyan'ın lehine oy kullanmayacaklarını duyurdu.

Ermenistan'da, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın Başbakan seçilmesi üzerine, ülkede geniş çaplı protestolar başlamıştı. Liderliğini Nikol Paşinyan'ın yaptığı gösteriler sonucunda Serj Sarkisyan istifa ettiğini duyurmuştu. - ERİVAN