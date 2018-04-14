Ermenistan'da Göstericiler Devlet Radyosunu Bastı
Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan göstericiler, devlet radyosunun merkez binasını bastı.
Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı çıkan göstericiler, devlet radyosunun genel merkezini bastı.
DEVLET RADYOSUNU BASIP KORSAN YAYIN YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Muhalefetteki Nikol Paşinyan liderliğindeki protestocular, devlet radyosunun genel merkezini basarak korsan yayın yapma girişiminde bulundu. Göstericiler başarısız olmaları üzerine radyo binasını terk etti.
BAŞBAKANIN YETKİLERİ CUMHURBAŞKANINDAN FAZLA OLACAK
Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Ülkede benimsenen yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.
YENİ CUMHURBAŞKANI BAŞBAKANLIK İÇİN SARKİSYAN'I ÖNERDİ
Armen Sarkisyan, pazartesi yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı. Yeni cumhurbaşkanını bu makama Serj Sarkisyan önermişti.