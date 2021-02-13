Ermenistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Iğdır'da da hissedildi
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Ermenistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Iğdır'da da hissedildi

13.02.2021 15:16 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:20
Ermenistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Iğdır'da da hissedildi

ERMENİSTAN'ın Armavir kentinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ERMENİSTAN'ın Armavir kentinde, Richter ölçeğine göre, 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, sınır kenti Iğdır'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 14.29'da merkez üssü Türkiye- Ermenistan sınırındaki Armavir kenti olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 21 kilometre derinliğindeki deprem, Iğdır'da da hissedildi. Sokak kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan Iğdırlılar, panikle dışarı çıkıp, açık alanlara gitti. Depremi hissettikleri için dışarı çıktıklarını söyleyenler, bir süre parklarda bekledi. 


Ermenistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Iğdır'da da hissedildi
Ermenistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Iğdır'da da hissedildi
Ermenistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Iğdır'da da hissedildi
Ermenistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem; Iğdır'da da hissedildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Suat DENİZ

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