Ermenistan askerleri, sınırın farklı noktalarındaki Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri, sınırın farklı noktalarındaki Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, sınırın farklı noktalarındaki Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan askerlerinin sınırın farklı noktalarında Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin sınırın farklı noktalarında Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin 20 Ağustos yerel saatle 18.58'den 23.53'e kadar Basarkeçer ilinin Yukarı Zağalı, Güney ve Yukarı Şorcav, Berd ilinin Yukarı Mehrab mevzilerinden, Kelbecer'in Yellice, İstisu, Tovuz ilinin Garalar, Gedebey'in Galakent yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfek ve otomatik silahlarla belirli aralıklarla ateş açtığı duyuruldu.

"Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerdeki Azerbaycan askerlerine ateş açıldı"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Ağustos 20.37'den 21 Ağustos 01.00'e kadar Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından Xocavend ilinin Çağadüz köyü ve Şuşa civarında yerleşen Azerbaycan askerlerinin mevzilerine de ateş açıldığı ifade edildi.

Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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