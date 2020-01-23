: Erkek takipçisinin cinsel ilişki mesajını ifşa eden Didem Soydan'a teklif yağdı

23.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:37

Son zamanlarda yaptığı paylaşım ve çıkışlarla adından sıklıkla söz ettiren manken Didem Soydan, sosyal medya hesabından kendisine cinsel ilişkiyle alakalı mesaj atan erkek takipçisini ifşa etti. Kısa sürede gündem olan Soydan, eleştiri yağmuruna tutuldu.

KENDİSİYLE İLİŞKİYE GİRMEK İSTEYEN KİŞİYİ İFŞA ETTİ

Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen ünlü manken Didem Soydan, takipçilerinden gelen taciz mesajlarını ifşa etmeye devam ediyor. Soydan son olarak kendisine "Merhaba, nasılsın? Antalya'ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle cinsel ilişkiye girmeden ölmek istemiyorum" diye mesaj atan bir erkek takipçisini ifşa etti.

KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERE TEK TEK CEVAP VERDİ

İfşa paylaşımıyla kısa sürede ses getiren Didem Soydan'a Twitter'dan yorum yağdı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaparak "Kötü bir haberim var, sende benimle ilişkiye girmeden öleceksin" dedi. Kendisine gelen paylaşımları gören Soydan ise "Sen bana müjdeli haber verdin oğul! Düşünmesi bile kahredecek bir şey olurdu seninle" diyerek eleştirileri tiye aldı.

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