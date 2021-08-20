Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla seviştiği anları gizli kameraya aldı
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Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla seviştiği anları gizli kameraya aldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Dünya

İskoçya'da hücresine gizli kamera yerleştiren erkek mahkum, kadın gardiyanla seviştiği anları kameraya aldı. Ülkede büyük yankı uyandıran görüntü sonrası kadın gardiyan görevinden istifa etti.

İskoçya'da bir erkek mahkum, hücresine gizli kamera yerleştirdi. 20'li yaşlarda olduğu tespit edilen kadın gardiyan hücreye girdiği sırada mahkumla öpüşmeye başladı. Çift bir süre seviştikten sonra kadın gardiyan hücreden ayrıldı.

KADIN GARDİYAN GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Görüntünün ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılan kadın gardiyan görevinden istifa etti.

KENDİNİ BASKI ALTINDA HİSSETMİŞ

Cezaevi yetkilileri yaptıkları açıklamada, kadın gardiyanın mahkumla öpüştüğü sırada hücrede bulunan gizli kameradan haberi olmadığını, birkaç hafta önce çekildiği belirtilen görüntülerden sonra cezaevinde bulunan herkesin gardiyan hakkında konuştuğunu söyledi. Yetkililer kendini baskı altında hisseden genç gardiyanın istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

BENZER OLAY GEÇEN AY DA YAŞANDI

Geçen ay da aynı cezaevinde, mahkumla cinsel ilişkiye giren başka bir kadın gardiyan hakkında soruşturma açıldı. Cezaevi yetkilileri, olayın polise aktarıldığını ve soruşturmayı polisin sürdüreceğini söyledi

Erkek mahkum, hücresinde kadın gardiyanla seviştiği anları gizli kameraya aldı
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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