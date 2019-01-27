Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi

Çukur dizisinin fenomen ismi Vartolu olarak tanıdığımız Erkan Kolçak Köstendil, muhteşem bir düğünle dünyaevine girdiği çiçeği burnunda eşi Cansu Tosun için sürpriz bir doğum günü akşamı planladı. Doğum günü akşamı sonrası bu güzel partiyi sevenleri ile paylaşmaktan geri durmadı.

PARTİDE GÖKÇE BAHADIR DA VARDI

31 yaşına giren Cansu Tosun için düzenlenen süpriz partide çiftin arkadaşlarından "Ufak Tefek Cinayetler"in Oyası Gökçe Bahadır da vardı.

Cansu Tosun, doğum günü ve sürpriz parti mutluluğu sonrası " Thankkks for allll the birthday messaagresssss tüm mesajlarınız için çok teşekkürler" mesajını paylaşarak hayranlarına teşekkürlerini iletti.