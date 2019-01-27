Erkan Kolçak Köstengil, Eşi Cansu Tosuna Süpriz Doğum Günü Partisi Düzenledi
Geçtiğimiz günler ünlü oyuncu Cansu Tosun'un doğum günüydü. Doğum günü için eşi oyuncu Erkan Kolçak Köstengil süpriz bir parti düzenledi. Parti sonrası ünlü çift Instagram hesapları üzerinden paylaşım yaptı.
Çukur dizisinin fenomen ismi Vartolu olarak tanıdığımız Erkan Kolçak Köstendil, muhteşem bir düğünle dünyaevine girdiği çiçeği burnunda eşi Cansu Tosun için sürpriz bir doğum günü akşamı planladı. Doğum günü akşamı sonrası bu güzel partiyi sevenleri ile paylaşmaktan geri durmadı.
PARTİDE GÖKÇE BAHADIR DA VARDI
31 yaşına giren Cansu Tosun için düzenlenen süpriz partide çiftin arkadaşlarından "Ufak Tefek Cinayetler"in Oyası Gökçe Bahadır da vardı.
Cansu Tosun, doğum günü ve sürpriz parti mutluluğu sonrası " Thankkks for allll the birthday messaagresssss tüm mesajlarınız için çok teşekkürler" mesajını paylaşarak hayranlarına teşekkürlerini iletti.
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